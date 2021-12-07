Економічний паспорт: коли українці отримають перші виплати

У Верховній Раді зареєстрували пакет президентських законопроектів (№6394-6396) щодо створення економічного паспорта українця, перші виплати за яким зможуть отримати діти, народжені у 2019 році після досягнення повноліття (у 2037 році) у розмірі 626 тис. грн (23 тисячі доларів за сьогоднішнім курсом), повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроектів, оприлюднених на офіційному сайті Верховної Ради.

"На момент перших виплат у 2037 році сума коштів фонду становитиме 1 832 млрд грн за рахунок внесків держави та отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів у державні цінні папери, що дозволить здійснити виплати на загальну суму 191 млрд грн з розрахунку 626 тис. 125 грн на одного учасника фонду" , - зазначається у пояснювальній записці.

Згідно з оприлюдненим документом, сплата державних внесків системи економічного паспорта здійснюватиметься за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься за рахунок таких надходжень:

70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (у 2023 році – 35 % зі щорічним збільшенням на 5 % до досягнення 70 %);

95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (у 2023 році – 47,5 % зі щорічним збільшенням на 5 % (крім останнього року, у якому збільшується на 2,5 %) до досягнення 95 %);

рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (у 2023 році 50 % зі щорічним збільшенням на 5 % до досягнення 100 %).

Зазначені надходження передбачені у проекті державного бюджету на 2022 рік та складають 69 млрд гривень.

Перший річний державний внесок у 2023 році становитиме 21,8 млрд грн з розрахунку 2 розмірів мінімальної заробітної плати (7 тис. 176 грн) та прогнозної статистики народжуваності.