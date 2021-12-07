Байден і Путін завершили відеоконференцію

Президент США Джо Байден та господар Кремля Володимир Путін завершили онлайн-переговори, які тривали понад 2 години, повідомляє Ділова столиця.

На початку розмови Байден висловив сподівання, що на наступному саміті "Великої двадцятки" він зможе провести очну зустріч з Путіним.

Наразі невідомо, про що точно говорили та до чого домовилися Байден та Путін. Найближчим часом прессекретарі Білого дому та Кремля планують провести зустріч з журналістами, щоб проінформувати про результати сьогоднішніх переговорів.

Як анонсувалося Росією та США, президенти Путін та Байден, перш за все, планували обговорити загострення ситуації довкола України, зокрема загрозу російського повномасштабного вторгнення. Окрім цього, планувалося обговорити кібербезпеку та інші питання.