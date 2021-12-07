Windows 11 уповільнила SSD

Нова ОС від Microsoft уповільнила роботу SSD-накопичувачів, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти SamMobile звернули увагу на численні скарги користувачів на офіційному форумі Microsoft та Reddit. Власники ПК на Windows 11 розповідали, що після встановлення нової операційної системи вони помітили серйозне зниження продуктивності SSD-накопичувачів. З проблемою зіштовхнулися користувачі твердотільних накопичувачів NVMe від Samsung та інших брендів.

Так, власник комп'ютера з SSD Samsung 970 Evo Plus розповів на Reddit, що швидкість довільного запису в тестах на Windows 11 впала вдвічі порівняно з Windows 10 – з 2320 до 983 мегабайт на секунду. Інший користувач звернув увагу, що після встановлення ОС нового покоління швидкість впала: причому вона зберігається порівняно низькою, навіть якщо запустити на SSD іншу ОС.

Фахівці помітили, що користувачі розповідали про уповільнення SSD ще під час бета-тестування Windows 11. Зважаючи на все, інженери Microsoft не змогли вирішити проблему за кілька місяців. Виробник софту поки що не відреагував на нестачу ОС.