Підвищує рівень антитіл: ЄС рекомендує змішування різних типів вакцин
Змішування різних типів вакцин від коронавірусу, в результаті дає більшу кількість антитіл. Це, зі свого боку, підвищує захист від захворювання, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Згідно з даними дослідження Європейського агентства лікарських засобів (EMA) та Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC):
- застосування вірусної векторної вакцини (AstraZeneca) та препарату на основі мРНК (Moderna, Pfizer) призводить до вироблення більшої кількості антитіл, ніж під час щеплення одним типом;
- використання вірусної векторної вакцини (CoronaVac) в якості другої дози або ж використання двох різних вакцин на основі мРНК наразі недостатньо вивчено.
Дослідження вакцинації двома різними типами препаратів продовжаться й надалі, аби визначити наскільки це є безпечно у довгостроковій перспективі.
Тим часом в EMA та ECDC переконані у тому, що гетерологічна вакцинація (щеплення вакцинами різного типу) допоможе надати більше гнучкості під час вибору препарату.