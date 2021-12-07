Підвищує рівень антитіл: ЄС рекомендує змішування різних типів вакцин

Змішування різних типів вакцин від коронавірусу, в результаті дає більшу кількість антитіл. Це, зі свого боку, підвищує захист від захворювання, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Згідно з даними дослідження Європейського агентства лікарських засобів (EMA) та Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC):

застосування вірусної векторної вакцини (AstraZeneca) та препарату на основі мРНК (Moderna, Pfizer) призводить до вироблення більшої кількості антитіл, ніж під час щеплення одним типом;

використання вірусної векторної вакцини (CoronaVac) в якості другої дози або ж використання двох різних вакцин на основі мРНК наразі недостатньо вивчено.

Дослідження вакцинації двома різними типами препаратів продовжаться й надалі, аби визначити наскільки це є безпечно у довгостроковій перспективі.

Тим часом в EMA та ECDC переконані у тому, що гетерологічна вакцинація (щеплення вакцинами різного типу) допоможе надати більше гнучкості під час вибору препарату.