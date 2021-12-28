Налагодити сон і знизити стомлюваність: список продуктів-адаптогенів на зиму

"Накочує" зимова втома і хочеться "впасти в сплячку", знайомо? Можливо, організму варто допомогти за допомогою адаптогенів, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Загальне визначення адаптогенів - це лікарські засоби, які підвищують неспецифічну стійкість організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища, від слова "адаптація".

Коли пишуть про адаптогени, найчастіше наводять в приклад препарати женьшеню, елеутерококу, лимонника, левзеї, витяжки з пантів марала, бджолине маточне молочко, муміє, бімасу грибів і т. п., але є також продукти, які покращують обмінні процеси, підвищують адаптивні здібності організму.

Про продукти, які здатні збільшити інтенсивність обміну речовин, захистити нервову і ендокринну регуляції від виснаження при негативних впливах і навіть надати психостимулюючу дію, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Додаючи продукти-адаптогени в раціон, ви:

знижуєте стомлюваність, підвищуєте фізичну і розумову працездатність, послаблюєте симптоми дратівливості, порушення сну, сприяєте прискоренню процесів відновлення.

Продукти-адаптогени: як посилити організм взимку