США відмовилися від санкцій щодо суверенного боргу Росії

У США презентували проект оборонного бюджету на 2022 рік. Його текст опублікував профільний комітет палати представників. Сполучені Штати відмовилися від санкцій щодо суверенного боргу Росії. Оборонний бюджет країни подано без відповідних обмежень, повідомляє Лента.Ру.

До законопроекту не включили поправки із санкціями щодо "Північного потоку — 2", на яких наполягали деякі з конгресменів. Республіканці раніше навіть тимчасово заблокували ухвалення документа через відсутність там нових обмежень для проекту.

При цьому в адміністрації президента Джо Байден були проти такого кроку.

"Законопроект, поданий палатою представників, містив поправку, яка вимагала (від адміністрації. — Прим. ред.) звіту трубопроводом "Північний потік — 2". У сенатському тексті не було такої поправки. Узгоджений текст поправку не включає", — йдеться у документ.

При цьому сенат та палата представників висловили негативне ставлення до будівництва магістралі.