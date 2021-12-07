Україна посіла 30 місце у рейтингу країн з дешевою електроенергією

Україна посіла 30 місце у рейтингу країн за цінами на електроенергію, складеному британською компанією Cable.co.uk. Результати дослідження було опубліковано 7 грудня, повідомляє NewsMaker.

Відповідно до рейтингу, найдешевша електроенергія у світі в Лівії, де 1 кВт/год коштує $0,007. Найдорожча електроенергія – на Соломонових островах. Там населенню доводиться платити $0,692 за 1 кВт/год.

Україна посіла 30 місце у рейтингу. Середня ціна 1 кВт/год у країні становить $0,057. Молдова – на 58 місці ($0,085), Румунія – 103 місце ($0,134), Білорусь – 40 місце ($0,069), Польща – 44 місце ($0,070). Росія посіла 22 місце ($0,050). Двома сходинками нижче – Азербайджан ($0,051).

Загалом аналітики вивчили 3883 тарифи у 230 країнах. Середня вартість 1 кВт/год у світі становить $0,165.