У Білому домі розповіли деталі відеозустрічі з Путіним

У відеозустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден наголосив, що Штати і союзники відреагують потужними "економічними та іншими заходами", якщо Путін наважиться на військову ескалацію, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Білим домом за підсумками розмови

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість США та наших європейських союзників з приводу нарощування Росією сил довкола України та чітко дав зрозуміти, що США і союзники відреагують потужними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.

Президент Байден повторно висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії", - розповіли у Білому домі.

Зазначається, що президенти уповноважили свої команди продовжити взаємодію за підсумками розмови, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками і партнерами.

Окрім питання України, говорили також про стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над деякими регіональними проблемами, як Іран.