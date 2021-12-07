США виділять Україні 300 млн доларів на військову допомогу

Комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік. Документ включає 300 млн доларів військової допомоги Україні, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Документ передбачає продовження військової допомоги Україні у 2022 році. Проєкт передбачає виділити на цю ініціативу 300 млн доларів. Кошти підуть на підтримку та сприяння українським Збройним силам.

Відзначається, що поправка Сенату до проєкту містила аналогічне положення, що дозволить виділити 300 млн доларів у 2022 фінансовому році.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення 4 млрд доларів на європейську ініціативу щодо стримування Росії. Відзначається, що цю статтю збільшили майже на 570 млн доларів, ніж на початку року запитувала адміністрація Білого дому.