Переговори Байден-Путін свідчать про втрату суб'єктності України

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз вважає, що переговори президентів США та РФ Джозефа Байдена та Володимира Путіна свідчать про втрату суб'єктності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ці переговори вперше від початку війни свідчать про втрату суб'єктності України. Про Україну говорять без України", - сказала Фріз у коментарі агентству.

Народний депутат прогнозує, що Путін не піде на деескалацію, оскільки Кремль не бачить в Україні незалежної держави.

"Більше того, Путін прагне повернути Україну під свій протекторат", - додала вона.

Фріз впевнена, що за результатами переговорів "очікувати кроків щодо перезавантаження відносин Вашингтона з Кремлем не варто, адже Путін не має наміру вести діалог - він прагне диктувати умови та ставити ультиматуми".

За її словами, РФ продовжує тестувати слабкі сторони партнерів та визначати для себе подальші тактичні дії.