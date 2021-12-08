Що негаразд з цими песиками: курйозні фото
Іноді собаки можуть бути дуже ексцентричними та кумедними. Деякі з них намагаються нагодувати улюблену іграшку, а інші – показують коту, хто господар у домі, сідаючи йому на морду, повідомляє 24 Канал.
Але попри дивну поведінку, власники все одно обожнюють своїх чотирилапих. І роблять дуже кумедні фото, що підіймають настрій кожному.
Спершу пес переконався, що за ним ніхто не стежить
Цей собака може просидіти так увесь день
Чи вдасться йому дістати кекс?
Дуже зручна поза для сну
Цей хаскі – король драми
Цьому песику заборонили сидіти на дивані, тому він ставить туди шматочок шкіри
Більше фото дуже кумедних собак дивіться тут / Фото Reddit
Важливо: дивіться відео, як прибирати за своїми собаками