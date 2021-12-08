Що негаразд з цими песиками: курйозні фото

Іноді собаки можуть бути дуже ексцентричними та кумедними. Деякі з них намагаються нагодувати улюблену іграшку, а інші – показують коту, хто господар у домі, сідаючи йому на морду, повідомляє 24 Канал.

Але попри дивну поведінку, власники все одно обожнюють своїх чотирилапих. І роблять дуже кумедні фото, що підіймають настрій кожному.

Спершу пес переконався, що за ним ніхто не стежить

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Цей собака може просидіти так увесь день

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Чи вдасться йому дістати кекс?

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Дуже зручна поза для сну

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Цей хаскі – король драми

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Цьому песику заборонили сидіти на дивані, тому він ставить туди шматочок шкіри

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Більше фото дуже кумедних собак дивіться тут / Фото Reddit

Важливо: дивіться відео, як прибирати за своїми собаками