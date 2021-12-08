Як правильно запекти картоплю шматочками в духовці
Досить смажити картоплю на сковорідці – це калорійно та не надто корисно! Ми пропонуємо приготувати її в духовці, але не просто запекти, а скористатися дієвими порадами шеф-кухаря, повідомляє 24 Канал.
Щоб смачно приготувати звичайну картоплю теж потрібно врахувати кілька нюансів. А про які саме секрети йдеться, розповів український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.
Як приготувати запечену картоплю шматочками
- Оберіть красиві картоплини, замочіть їх у воді та помийте щіточкою від бруду.
Важливо! Результат страви залежить від сорту картоплі. Обирайте сорти спеціальні для запікання та смаження: Арізона, Бела роза, Лабелла, Ред Леді, Еволюшн, Мадлен, Рив'єра, Синьоока. Якщо ви не знаєте сортів, обирайте жовту в середині.
- Духовку розігрійте до 210 градусів в режимі "Конвекція".
- Наріжте картоплю шматочками (часничками) та добре посоліть.
- Ви можете додати улюблених спецій: паприку, цибулевий порошок, часниковий порошок, чорний перець, базилік чи тим'ян.
- Ретельно полийте все олією та розімніть руками, щоб спеції рівномірно розійшлися.
- Викладіть все на деко або решітку, та випікайте 20 хвилин.
"Обов’язково нагрійте духовку заздалегідь, якщо картопля пустить сік – результат буде гіршим,", – відзначив Ярославський.
- Якщо ваша картопля рум'яна, зі скоринкою – страва готова. Смачного!