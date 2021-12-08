Як правильно запекти картоплю шматочками в духовці

Досить смажити картоплю на сковорідці – це калорійно та не надто корисно! Ми пропонуємо приготувати її в духовці, але не просто запекти, а скористатися дієвими порадами шеф-кухаря, повідомляє 24 Канал.

Щоб смачно приготувати звичайну картоплю теж потрібно врахувати кілька нюансів. А про які саме секрети йдеться, розповів український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

Як приготувати запечену картоплю шматочками

Оберіть красиві картоплини, замочіть їх у воді та помийте щіточкою від бруду.

Важливо! Результат страви залежить від сорту картоплі. Обирайте сорти спеціальні для запікання та смаження: Арізона, Бела роза, Лабелла, Ред Леді, Еволюшн, Мадлен, Рив'єра, Синьоока. Якщо ви не знаєте сортів, обирайте жовту в середині.

Духовку розігрійте до 210 градусів в режимі "Конвекція".

Наріжте картоплю шматочками (часничками) та добре посоліть.

Ви можете додати улюблених спецій: паприку, цибулевий порошок, часниковий порошок, чорний перець, базилік чи тим'ян.

Ретельно полийте все олією та розімніть руками, щоб спеції рівномірно розійшлися.

Печена картопля / Фото Ярославського

Викладіть все на деко або решітку, та випікайте 20 хвилин.

"Обов’язково нагрійте духовку заздалегідь, якщо картопля пустить сік – результат буде гіршим," , – відзначив Ярославський.