У Європі хочуть створити власну багаторазову ракету

У Європі планують побудувати власну багаторазову ракету-носій. Її експлуатація розпочнеться вже у 2026 році, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами міністра економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мера, розробкою займеться компанія ArianeGroup.

"Європа пропустила виток розвитку багаторазових носіїв. Ми відстали від наших американських партнерів, від SpaceX, яка розробила Falcon 9. Це відставання треба надолужити" , - заявив міністр.

Ракета вже отримала назву "Маїа". Будувати її почнуть у Верноні. Водночас міністр пообіцяв значну підтримку з боку уряду.

Також у Верноні Брюно Ле Мер представив космічну стратегію Франції, в рамках якої також розглядають можливість будівництва багаторазових "мікроракет-носіїв".

Сьогодні ArianeGroup займається розробкою важкої ракети-носія "Аріан 6", яка в майбутньому замінить п’яту версію. Запуск апарату запланований в другій половині 2022 року.