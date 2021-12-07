Автівка з іноземцями влетіла у касу "Межигір'я"

У Київській області автівка з іноземцями в'їхала в споруду, де продаються квитки для входу на територію Національного парку "Межигір’я", повідомляє УНІАН.

Інцидент стався у селі Нові Петрівці 7 грудня. Близько 13:00 автомобіль "Volkswagen Passat" в'їхав у споруду, де продавалися квитки.

У автівці знаходилися громадяни Саудівської Аравії.

На відео можна побачити, що люди ледь встигли відскочити зі шляху автівки.

За попередніми даними, 32-річний водій не впорався з керуванням.

Невідомо, чи постраждав хтось учасників інциденту.

У деталях ДТП розбираються поліцейські, вони нададуть правову кваліфікацію події.