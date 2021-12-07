У Зеленського розповіли про очікування від переговорів Байдена з Путіним

Україна очікує деескалації ситуації та посилення дипломатичної активності після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк із посиланням на "РБК-Україна".

"Ці переговори президентів Байдена і Путіна — частина широкого діалогу, розпочатого ще пів року тому і не зводиться тільки до однієї або до кількох розмов на вищому рівні" , — сказав Подоляк.

За його словами, між контактами на рівні лідерів США та Росії є ще більша кількість контактів на робочому рівні за різними напрямками, а також контакти американського президента з союзниками та партнерами для вироблення спільної позиції.

Подоляк додав, що поки що говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому, а не до однієї розмови зокрема. При цьому він зазначив, що факт наявності діалогу вже дозволяє краще контролювати ситуацію та збільшувати прозорість процесів в Україні.