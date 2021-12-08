Топ 10-смартфонів з потужним акумулятором

Сьогодні смартфон повинен бути максимально автономним. Для багатьох людей камери, процесор та екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день, повідомляє УНІАН.

Сайт GSMArena, присвячений мобільній техніці, оприлюднив традиційний щорічний рейтинг смартфонів з найкращою автономністю. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно, якщо таки зважитеся на "апгрейд".

Згідно з їхнім рейтингом, найдовше без підзарядки може працювати смартфон Xiaomi Poco M3, що має на борту акумулятором на 6000 мАг та підтримку швидкої зарядки 18 Вт. Ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн.

Флагмани Xiaomi та їхніх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

Рейтинг смартфонів із найкращою автономністю: