Байден має намір поговорити із Зеленським у четвер

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у вівторок заявив, що американський лідер Джозеф Байден у четвер проведе телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден поговорить із президентом Зеленським у четвер", - сказав Салліван.

Салліван також повідомив, що Байден поінформував лідерів Франції, ФРН, Італії та Великої Британії про переговори з російським колегою Володимиром Путіним.

"Після дзвінка він поговорив з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, щоб повідомити їх про перебіг розмови", - сказав Салліван.

Він зазначив, що зараз адміністрація США також інформує про результати переговорів посольства і постпредства країн-членів НАТО, ЄС і ключових союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.