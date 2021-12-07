Гордон звинуватив Зеленського у переслідуванні
В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента розпочав проти нього потужну кампанію з дискредитації, повідомляє Україна 24.
За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.
"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас жорстока. І ставлю питання, які зависають у повітрі. Але Президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко й перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.
Гордон розповів, що самі спецслужби передали йому методичку, в якій описано боротьбу з журналістом і хто її спонсорує. За інформацією телеведучого, на кампанію з його дискредитації тільки за тиждень витратили 150 тисяч доларів.
"Насправді, у мене це викликає гордість. Я пишаюся собою, що керівником мого фанклубу виступає сам Президент Володимир Зеленський. Проти мене працюють колишні радянські ГРУшники Пальчевський та Куликов, які приходять на телеканали за квотою ВП. Звичайно, велика помилка ВП полягає у тому, що вони доручили кампанію боротьби зі мною очолити Сергію Лещенку", - додав Гордон.