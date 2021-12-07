Гордон звинуватив Зеленського у переслідуванні

В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента розпочав проти нього потужну кампанію з дискредитації, повідомляє Україна 24.

За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас жорстока. І ставлю питання, які зависають у повітрі. Але Президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко й перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат" , - каже він.

Гордон розповів, що самі спецслужби передали йому методичку, в якій описано боротьбу з журналістом і хто її спонсорує. За інформацією телеведучого, на кампанію з його дискредитації тільки за тиждень витратили 150 тисяч доларів.