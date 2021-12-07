США не знають, чи прийняв Путін рішення про вторгнення в Україну

США поки не знають, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення в Україну. Вашингтон попередив Москву, що не прийняті у 2014 році заходи будуть вжиті сьогодні, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми досі не знаємо, чи прийняв Путін рішення (про подальше вторгнення в Україну - ред.)" , - сказав Салліван.

Відповідаючи на питання про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія в разі агресії проти України, Салліван відмовився вдаватися в подробиці.

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився в очі президенту Путіну і сказав йому сьогодні, що те, що ми (Сполучені Штати - ред.) не робили у 2014 році, ми готові зробити це зараз, - додав Салліван.

Нагадаємо, Салліван також заявив про готовність США надати Україні військову допомогу у разі вторгнення Росії.

"Ми готові надавати більше військової допомоги Україні, не рахуючи тієї, яку надаємо і так", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Салліван також пояснив, що США були б готові розмістити додаткові сили на території країн-союзниць на сході Європи.