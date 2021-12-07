Нуланд сказала, на які санкції готовий Захід
Країни Заходу готові на руйнівні санкції у разі вторгнення Росії в Україну, зокрема, на повну фінансову блокаду РФ та відмову від газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.
"Ми говорили про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу", — сказала Нуланд.
За її словами, відключення Росії від глобальної фінансової системи позначиться на можливостях російського бізнесу та населення як для подорожей та торгівлі, так і для роботи. Вона наголосила, що для утримання Москви від вторгнення в Україну розглядаються усі варіанти.
Нуланд додала, що санкції щодо Росії вводитимуть поетапно.
За її словами, Німеччина готова вжити заходів проти російського магістрального газопроводу "Північний потік-2".
"Я вважаю, що вони (уряд Німеччини-ред.) готові", — заявила заступник держсекретаря США з політичних справ.
Водночас Білий дім уже розпочав "інтенсивні консультації" з новим урядом Німеччини.