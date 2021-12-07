Нуланд сказала, на які санкції готовий Захід

Країни Заходу готові на руйнівні санкції у разі вторгнення Росії в Україну, зокрема, на повну фінансову блокаду РФ та відмову від газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Ми говорили про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу" , — сказала Нуланд.

За її словами, відключення Росії від глобальної фінансової системи позначиться на можливостях російського бізнесу та населення як для подорожей та торгівлі, так і для роботи. Вона наголосила, що для утримання Москви від вторгнення в Україну розглядаються усі варіанти.

Нуланд додала, що санкції щодо Росії вводитимуть поетапно.

За її словами, Німеччина готова вжити заходів проти російського магістрального газопроводу "Північний потік-2".

"Я вважаю, що вони (уряд Німеччини-ред.) готові" , — заявила заступник держсекретаря США з політичних справ.

Водночас Білий дім уже розпочав "інтенсивні консультації" з новим урядом Німеччини.