Росія може використовувати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп

Росія може використовувати Білорусь для наступу на Україну. Про це попередила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За її словами, режим Лукашенка проявив себе залежним від політики Кремля, і це викликає побоювання.