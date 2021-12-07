Росія може використовувати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп
Росія може використовувати Білорусь для наступу на Україну. Про це попередила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
За її словами, режим Лукашенка проявив себе залежним від політики Кремля, і це викликає побоювання.
"США спостерігають ймовірність того, що в міру того, як Лукашенко стає все більш і більш залежним від Кремля і все більше відмовляється від суверенітету Білорусі... Росія може фактично використовувати білоруську територію для наступу на Україну і/або замаскувати свої (військові, - ред.) сили під білоруські сили", - зазначила Нуланд.