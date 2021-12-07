Макрон найближчим часом проведе розмову з Путіним та Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться найближчими днями зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та російським – Володимиром Путіним, повідомляє ТСН.

Головна тема розмови – військова ескалація Росії біля кордонів України.

Як пишуть французькі ЗМІ, Еммануель Макрон уважно стежить за ситуацією між Україною та Росією. Макрон підкреслив, що вважає " необхідним продовжувати досліджувати шляхи та засоби для забезпечення деескалації напруженості між двома країнами ".

Про дату та формат можливих переговорів між президентами Росії, Франції та України поки що невідомо.