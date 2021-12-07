Макрон найближчим часом проведе розмову з Путіним та Зеленським

Макрон найближчим часом проведе розмову з Путіним та Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться найближчими днями зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та російським – Володимиром Путіним, повідомляє ТСН.

Головна тема розмови – військова ескалація Росії біля кордонів України.

Як пишуть французькі ЗМІ, Еммануель Макрон уважно стежить за ситуацією між Україною та Росією. Макрон підкреслив, що вважає "необхідним продовжувати досліджувати шляхи та засоби для забезпечення деескалації напруженості між двома країнами".

Про дату та формат можливих переговорів між президентами Росії, Франції та України поки що невідомо.

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