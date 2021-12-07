Лідери США та чотирьох країн Європи висловилися за діалог з РФ щодо України

Лідери США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії у телефонній розмові у вівторок погодилися з необхідністю продовження діалогу з Росією щодо зниження напруженості навколо України, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у заяві, поширеній канцелярією британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона за підсумками телефонної розмови з президентами США та Франції Джо Байденом та Емманюелем Макроном, в.о. канцлера ФРН Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

"Президент Байден розповів іншим лідерам про його розмову з президентом Росії [Володимиром] Путіним, яка відбулася раніше сьогодні [у вівторок]. Лідери наголосили на важливості того, щоб Росія припинила загрозливу поведінку щодо України. Вони погодилися з необхідністю продовжувати діалог з Росією, щоб спонукати до цього результату" , - йдеться у заяві.