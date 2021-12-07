Однокурсник Путіна розповів, як у США сприймають РФ

Росію у світі вже давно не вважають наддержавою, хоча такий наратив досі присутній у Кремлі через наявність ядерної зброї. Про це сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексспівробітник КДБ СРСР, однокурсник президента Росії Володимира Путіна Юрій Швець, повідомляє Україна 24.

"Цей аргумент перестав працювати. Нарешті зрозуміли (у США,-ред), що навіть один божевільний у Росії не здатний почати ядерну війну. У США зараз єдиний стратегічний противник - Китай. На це і звертається основна увага. А Росія, як хуліган - Північна Корея , коли все тихо, спокійно, потім раз - щось підірвали, запустили, зробили гидоту, щоб привернути до себе увагу, щоб з ними поговорили. Ось ця тактика Путіна, яку ми спостерігаємо" , - каже він.

За словами Швеця, у США чудово розуміють, що президент РФ може загратися і справді розпочати повномасштабний наступ на Україну. Тому Америка спільно із союзниками підготувала серйозний пакет санкцій для стримування Путіна.

"Зараз вони все підготували в рамках НАТО, ЄС - серйозний пакет попереджень для Путіна, який включає не лише безпрецедентні економічні заходи, а й серйозні військові пакети. Американці не кажуть, що вторгнення точно буде. Вони кажуть, що в Кремлі є план вторгнення. І концентрація військ відбувається за цим планом. І питання в тому, чи ухвалить Путін рішення здійснити вторгнення, або його вдасться стримати за допомогою конкретних погроз".