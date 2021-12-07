"Шахтар" зіграв унічию з "Шерифом" у заключному матчі ЛЧ

Футболісти донецького «Шахтаря» зіграли внічию з тираспольським «Шерифом» у поєдинку заключного, шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.﻿ Матч на НСК «Олімпійський» у Києві завершився з рахунком 1:1, повідомляє Укрiнформ.

На гол Фернандо, який відзначився на 42-й хвилині, «Шериф» перед фінальним свистком відповів влучним ударом Бобана Ніколова.

В іншому сьогоднішньому матчі квартету D іспанський «Реал» у Мадриді взяв гору над італійським «Інтером» з Мілану - 2:0.

«Шахтар» не зміг пробитися у плей-офф єврокубків сезону-2021/22. Нагадаємо, «гірники» у першому турі на виїзді зазнали поразки від «Шерифа» (0:2), після чого взяли очко в домашньому матчі з «Інтером» (0:0), двічі програли «Реалу» (1:2, 0:5) та поступилися в Мілані «Інтеру» (0:2).

Підсумкове турнірне становище: «Реал» - 15 очок, «Інтер» - 10, «Шериф» - 7, «Шахтар» - 2.

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з групи D вийшли «Реал» та «Інтер». «Шериф» пробивмя до 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.