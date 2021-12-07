У Держдепі розповіли про реакцію Байдена на вимогу Путіна щодо НАТО
Президент США Джо Байден відкинув вимоги Росії надати гарантії невступу України до НАТО. Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Ділова столиця.
"Байден кришталево ясно заявив Путіну, що питання про те, хто приєднається до НАТО — це питання, яке вирішує лише НАТО, питання, яке вирішують країни-кандидати. Жодна інша сила не буде і не може мати права вето або голосу при прийнятті цих рішень", — пояснила Нуланд.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО до російських кордонів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув претензії Росії на "сферу впливу".