У Держдепі розповіли про реакцію Байдена на вимогу Путіна щодо НАТО

Президент США Джо Байден відкинув вимоги Росії надати гарантії невступу України до НАТО﻿. Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Ділова столиця.

"Байден кришталево ясно заявив Путіну, що питання про те, хто приєднається до НАТО — це питання, яке вирішує лише НАТО, питання, яке вирішують країни-кандидати. Жодна інша сила не буде і не може мати права вето або голосу при прийнятті цих рішень" , — пояснила Нуланд.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО до російських кордонів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув претензії Росії на "сферу впливу".