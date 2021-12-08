8 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються День художника, День Великого незнання, День мандрівника в часі, повідомляє УНІАН.

У США - День "Прислухайтеся", День сала, День шоколадного тістечка, День різдвяної ялинки, День бармена, в Панамі - День матері, у Фінляндії - День фінської музики, в Уругваї - День пляжу, в Узбекистані - День Конституції, в Японії - День просвітлення Будди, День Бодхі, в Румунії - День Конституції, у Франції - Свято світла в Ліоні, в Мексиці - Свято богині Ішчель, в Болгарії, Македонії - День студента, на острові Корсика - Національне свято, на Гуамі - День святої покровительки, на Кубі - День Карибського співтовариства, в Киргизстані - День працівників радіо і телебачення.

Пам'ятні дати 8 грудня, річниці та події

8 грудня 1863 року понад 2000 людей загинули під час пожежі в чилійській церкві Ла-Кампана.

8 грудня 1955 року парламентська асамблея Ради Європи затвердила офіційний прапор цієї організації, що згодом перейшов у спадок Євросоюзу. У конкурсі на кращий проект прапора брали участь сотні художників. Переміг чиновник з апарату Ради Європи Арсен Хейтц, який і запропонував варіант - зірки на блакитному.

В офіційному поясненні до рішення Комітету міністрів Європейської ради від 9 грудня 1955 року щодо прийняття прапора говорилося наступне: "На тлі блакитного неба західного світу зірки символізують народи Європи в колі, знак єдності. Число зірок незмінно, визначається рівним дванадцяти. Це число символізує досконалість і повноту... як дванадцять знаків Зодіаку представляють весь всесвіт, так дванадцять золотих зірок стоять за всі народи Європи, і за ті, що ще не можуть брати участь в побудові Європи в єдності і світі".

У 1963 році сталася катастрофа Boeing 707 в Елктоні через попадання блискавки. Загинула 81 людина. Цей удар блискавки потрапив в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш смертоносний.

8 грудня 1980 року Джон Леннон був убитий в Нью-Йорку психічно неврівноваженим фанатом Марком Чепменом. У день смерті Леннон дав своє останнє інтерв'ю американським журналістам. О 22 годині 50 хвилин, коли Джон разом з дружиною Йоко Оно, повернувшись зі студії звукозапису Hit Factory, входили під арку свого будинку, Чепмен зробив п'ять пострілів йому в спину. Воротар викликав поліцейських, які на своїй машині доставили Леннона в госпіталь Рузвельта. Однак всі спроби лікарів врятувати легендарного артиста були марні.

О 23 годині 15 хвилин Джон Леннон помер через велику втрату крові. Він був кремований в Нью-Йорку, прах Леннона був переданий Йоко Оно. Його вбивця Марк Чепмен за свій злочин відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму "Аттика", біля міста Буффало (Нью-Йорк). Вже десять разів він подавав прохання про дострокове звільнення (останній раз у серпні 2018 року). Однак кожен раз ці прохання відхилялися. Йоко Оно ще в 2000 році послала лист в "Департамент зі звільнення" штату Нью-Йорк, в якому закликала не звільняти Чепмена достроково. У наступні роки вона ще не раз заявляла, що не буде відчувати себе в безпеці, якщо Чепмен буде звільнений. Про Марка Чепмена і його останні дні перед вбивством Джона Леннона зняті фільми "Вбивство Джона Леннона" і "Глава 27".

У 1991 році в Біловезькій Пущі президент Росії Борис Єльцин, президент України Леонід Кравчук і голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич підписали Біловезьку угоду про створення СНД і припинення існування СРСР. У документі говорилося, що "Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування", Стаття 1-я свідчила: "Високі Договірні Сторони утворюють Співдружність Незалежних Держав". На сьогодні СНД фактично існує на папері.

У 2005 році закінчилося використання паровозної тяги в Китаї. На Цзітунскій залізниці були "загашені" всі залишилися в країні паровози.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 грудня вшановує пам'ять святого Климента. Він прославився даром зцілення хворих і здатністю виганяти злих духів з одержимих. Ще день назвали "Клим холодний". Предки вважали, що святий Климент призводить зиму, тому готувалися до сильних морозів.

Що сьогодні не можна робити

Намагайтеся не виходити з дому без особливої потреби, особливо в темний час доби. За народним повір'ям, в цей день не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути бадьорим і веселим - тоді мороз нагородить міцним здоров'ям.

Прикмети на 8 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

великі снігові намети - до хорошого врожаю в наступному році;

снігопад - до дощового літа;

на річці вода вище льоду піднялася - до потепління;

півні рано заспівали - скоро буде відлига.

Іменини 8 грудня

Іменини у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Івана, Василя, Віктора, Олександра, Григорія і Кузьми.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева