Оцінено ефективність вакцини Pfizer від "Омікрон"

Вакцина Pfizer від коронавірусу надає частковий захист від нового омікрон-штаму коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

За словами керівника дослідження Алекса Сігала (Alex Sigal), втрата імунного захисту є "сильною, але не повною", пише агентство Bloomberg з посиланням на дослідження Африканського дослідницького інституту охорони здоров'я у ПАР. Зокрема, зараження новим штамом «омікрон» призводить приблизно до 40-кратного зниження антитіл, які блокують віруси. Додатковий захист може забезпечити бустерна доза вакцини.

Раніше віцепрезидент групи з роботи з вакцинами у Pfizer Ральф Рене Райнерт (Ralf Rene Reinert) заявив у розмові з агентством, що експерти компанії не очікують значного зниження ефективності препарату.