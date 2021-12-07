Переговори Байдена та Путіна щодо України: ключові тези

7 грудня відбулися двогодинні переговори російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена. Основною темою була – Україна. Російські ЗМІ та пресслужба Білого дому вже розповіли про перші подробиці переговорів, повідомляє Сьогодні.

Ультиматум задля деескалації

Джозеф Байден погрожував Володимиру Путіну "серйозними економічними санкціями" проти РФ, якщо відбудеться вторгнення на територію України.

Про це повідомила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу після переговорів. За її словами, Байден також поставив ультиматум: США дадуть позитивну відповідь на запити розширити військову присутність на сході Європи, якщо РФ виявить агресію. У тому числі йдеться про східний фланг НАТО.

А Україні у такому разі розширять військову допомогу. Як зазначила Нуланд, США вже зараз інтенсивно взаємодіють із Зеленським та українським урядом щодо зміцнення оборони України.

Крім того, Байден також розповів Путіну про плани відключити Росію від світової фінансової системи, тимчасово зупинити "Північний потік – 2" та підготувати ще "активні, ясні відповіді" на можливу російську військову агресію проти України.

У Білому домі додали, що обмеження проти Москви також обговорюються лідерами Євросоюзу. Водночас США заявили, що, як і раніше, офіційно не вважають, що російське керівництво прийняло рішення напасти на Україну. У Кремлі заявили, що Володимир Путін відмовився визнавати відповідальність за нагнітання ситуації навколо військової присутності РФ біля кордонів України.

У Росії також відповіли, чи Путін пообіцяв у розмові з Байденом не відправляти війська на територію України.

"Про це навіть не йшлося. Як відправляти війська до України? Що це? Вторгнення чи що це? Взагалі мови не було про це – сказав помічник російського президента Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

Переговори та Мінські угоди

Повернутися до переговорів – одна з вимог Байдена до Кремля, заявили у Білому домі.

Американський президент зажадав розпочати деескалацію, відвести війська РФ від кордону з Україною та розпочати врегулювання дипломатичним шляхом. Як зазначають у Байдена, США та Росія здатні дипломатичним шляхом "зняти напруженість" в українському питанні.

На окрему увагу заслуговує повідомлення з Білого дому про готовність "підтримати врегулювання на Донбасі в рамках Мінського процесу". Заява зроблена із застереженням, "якщо сторони це вітатимуть".

Вашингтон також анонсував: Байден проведе бесіду із Зеленським 9 грудня.

У свою чергу Володимир Путін спробував переконати США у нібито "провокаційних діях Києва проти Донбасу". Як повідомляють російські медіа, господар Кремля "проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод".

Україна та членство в НАТО

"Ніхто не має права диктувати НАТО, кого слід приймати до Альянсу" , – з такою позицією Байден залишився на переговорах із Путіним, стверджують у Білому домі.

Американський президент також не давав зобов'язань стосовно позаблокового статусу України.

Водночас під час брифінгу адміністрації президента США не прозвучало жодних заяв про перспективу членства України в НАТО. Але російський президент все ж таки поскаржився на співпрацю Києва та Північноатлантичного Альянсу.

"Путін наголосив, що НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території, і заявив Байдену, що Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних гарантій, що унеможливлюють розширення НАТО на схід" , – передає російське інформагентство ТАСС.

У Кремлі запевнили, що Байден пообіцяв поговорити з колегами в НАТО щодо занепокоєння Росії просування Альянсу. При цьому перший помічник президента Росії Юрій Ушаков не згадав про будь-які гарантії стосовно дій НАТО на східному фланзі або запевнення їх надати.

Скарги Путіна на Україну

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що Путін скаржився Байдену на "утиск російської мови" владою в Україні. Також йшлося і про один з українських законопроєктів – "Про державну політику перехідного періоду".

Путін заявив, що цей документ "веде до повного виходу Києва із Мінська-2". Звучали і тези про горезвісні "червоні лінії", про які раніше згадував Путін. Російська сторона назвала неприйнятним для себе навіть розміщення в Україні наступальних озброєнь за підтримки Заходу.