У США відповіли на чутки про евакуацію американців з України

Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу або американських громадян з України. Про це заявило Посольство США в Україні.

“Всупереч новинам, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою” , - йдеться на сторінці посольства у Фейсбуці.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу з журналістами 7 грудня також підтвердила, що США не планують евакуювати своїх громадян з України.

Раніше CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти потенційної евакуації американських громадян з України, якщо Росія вторгнеться до країни.