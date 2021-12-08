Маск назвав один із найголовніших ризиків для людства

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск назвав падіння народжуваності у світі одним із найбільших ризиків для цивілізації. Заява мільярдера прозвучала на тлі зростаючої статистики відмови від дітонародження через перенаселення планети та зміни клімату, повідомляє Лента.Ру.

"Якщо люди не народжуватимуть більше дітей, цивілізація впаде. Запам'ятайте мої слова" , - сказав Ілон Маск на заході Wall Street Journal.

Як зазначив бізнесмен, багато людей думають, що планета перенаселена, і популяція людства безконтрольно зростає. Однак, якщо поглянути на дані, буде видно, що це зовсім не так.

"Людей не вистачає" , - заявив він.

Згідно з аналітичною запискою фінансового конгломерату Morgan Stanley, все більше людей відмовляються заводити дітей, оскільки бояться, що вони не зможуть пережити наслідки глобального потепління, такі як екстремальні погодні явища та нестача врожаю. Ця тенденція дуже швидко негативно впливає на глобальний рівень народжуваності.