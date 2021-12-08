Ліга чемпіонів: визначилися 12 учасників 1/8 фіналу

За день до завершення групового етапу Ліги чемпіонів стали відомі дванадцять з шістнадцяти учасників 1/8 фіналу, повідомляє УНІАН.

У плей-оф вже пробилися "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Ліверпуль", "Атлетіко", "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Ювентус".

Вийшли в плей-оф з перших місць: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" "Аякс", "Реал", "Баварія" та "Манчестер Юнайтед".

Вийшли в плей-оф з других місць: ПСЖ, "Атлетіко", "Спортінг", "Інтер".

"Челсі" і "Ювентус" 8 грудня визначать, хто займе перше та друге місця в групі Н.

Володарі решти чотирьох путівок стануть відомі 8 грудня. За другі місця в групах боротимуться "Барселона" і "Бенфіка" (у групі Е), "Вільярреал" та "Аталанта" (у групі F), а "Лілль", "Зальцбург", "Севілья" і "Вольфсбург" визначать двох учасників плей-оф в групі G.

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