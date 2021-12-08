У КНДР обклали податком домогосподарства, щоб зробити цукерки до дня народження Кім Чен Ина

У Північній Кореї начебто запровадили податок для кожного домогосподарства, щоб кондитерські фабрики змогли зробити цукерки. Солодощі лідер КНДР має намір за традицією роздати на честь свого дня народження, повідомляє Обозреватель.

За інформацією азійських ЗМІ, країна відчуває нестачу продуктів харчування. Уряд Північної Кореї зажадав від кожної провінції виробляти та постачати кондитерські вироби на подарунки для дітей до дня народження Кім Чен Ина 8 січня.

У деяких регіонах було введено податок у розмірі 5 тисяч геть (4,2 долара) для кожного домогосподарства. Ці гроші планують направити на закупівлю сировини для виробництва цукерок.

Припинення торгівлі з Китаєм через пандемію коронавірусу призвело до скорочення поставок борошна та цукру. Це спровокувало зростання цін у кілька разів.

Традицію дарувати дітям солодощі на свій день народження запровадив північнокорейський лідер Кім Ір Сен. Коли до влади прийшов Кім Чен Ин - він роздавав цукерки 8 січня, у свій день народження, але потім видавати подарунки почали 1 січня.