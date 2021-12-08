Екологи розкритикували видобуток біткоїну на вулканах

Хоча майнінг біткоїнів за допомогою геотермальної енергії вулканів, чим раніше вирішили займатися в Сальвадорі, є абсолютно "чистим" методом виробництва криптовалюти, цей процес є дуже затратним, повідомляє Обозреватель.

Ця ініціатива може призвести до того, що країні доведеться купувати ще більше нафти.

"Геотермальна енергія, як і раніше, коштує дорожче нафти, інакше ми б вже повсюдно її використали. Зрештою ми просто купуватимемо більше нафти" , – пише The Telegraph, посилаючись на заяву керівника Центру відповідальних технологій Сальвадора Рікардо Наварро.

Експерт також висловив сумніви щодо доцільності будівництва цілих міст на базі вулканічних "біткоїн-заводів". У листопаді 2021 року про відповідне рішення оголосив сальвадорський президент Наїб Букеле.

"Говорити про будівництво такого міста біля підніжжя вулкана – це як думати, що ти багатий, тому що живеш поряд із банком" , – вважає еколог.

Водночас мешканців такого "Біткоїн-Сіті" пообіцяли звільнити від податків на доходи, майно та приріст капіталу. Наварро також нагадав, що для геотермальної енергії потрібна пара і ґрунтові води або підземні поклади води. При цьому в Сальвадорі вже спостерігаються проблеми з дефіцитом питної води.

Виконавчий директор Міжнародної геотермальної асоціації Маріт Броммер також розкритикувала плани Сальвадора. Вона визнала, що потенціал країни має, але у швидкі терміни отримати видимі результати неможливо.

"Сальвадор відомий своїм геотермальним потенціалом. Але якщо він (президент Букеле. – Ред.) обіцяє отримати щось у наступні шість місяців, це просто нездійсненно" , – уточнила Броммер.

Вона стверджує, що для початку виробництва електроенергії на вулканічних ГеоЕС знадобиться не менше двох-трьох років "або навіть більше". За даними державної енергетичної компанії Сальвадора LaGeo, 20% електроенергії країни виробляється на геотермальних джерелах.