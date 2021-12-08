Вчені виявили "невидиму" мутацію "Омікрона"

Вчені з Великобританії виявили "невидиму" версію штаму Омікрон. Так її називають через неможливість виявити за допомогою ПЛР-тестів, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Guardian, іншими методами тестування варіант коронавірусу виявляється. У "невидимої" версії зі звичайним Омікроном багато загальних мутацій, але в ньому немає генетичних змін, які визначають лабораторні тести ПЛР.

Дослідники поки що не можуть однозначно сказати, чи буде ця версія поширюватися так само швидко, як і стандартна. Її виявили вже у Південній Африці, Австралії та Канаді. Проте не виключено, що штам поширився на більшу кількість країн.