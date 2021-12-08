В Австрії мають намір невакцинованим лікарям заборонити працювати
Австрійська медична асоціація (ÖAK) закликала федеральний уряд якнайшвидше створити правову базу, згідно з якою професійною медичною практикою матимуть право займатися лише вакциновані від COVID-19 лікарі, повідомляє Укрiнформ.
Відповідне звернення до уряду було схвалено у вівторок на засіданні правління Австрійської медичної асоціації.
"Медична спільнота хотіла б взяти на себе повну відповідальність за здоров’я австрійського населення, продемонструвати солідарність, а також показати іншим професійним групам, що немає іншого виходу з нинішньої коронакризи, ніж вакцинація", - заявили в ÖAK.
Зазначається, що відповідна законодавча база має бути створена не пізніше початку обов’язкової вакцинації в Австрії, тобто з 1 лютого 2022 року.
"Порушення та відмова від обов’язкового щеплення від COVID-19 має передбачати виключення зі списку лікарів. Політики також мають створити для цього необхідні умови", - заявили в Австрійській медичній асоціації.