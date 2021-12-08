В Австрії мають намір невакцинованим лікарям заборонити працювати

Австрійська медична асоціація (ÖAK) закликала федеральний уряд якнайшвидше створити правову базу, згідно з якою професійною медичною практикою матимуть право займатися лише вакциновані від COVID-19 лікарі, повідомляє Укрiнформ.

Відповідне звернення до уряду було схвалено у вівторок на засіданні правління Австрійської медичної асоціації.

"Медична спільнота хотіла б взяти на себе повну відповідальність за здоров’я австрійського населення, продемонструвати солідарність, а також показати іншим професійним групам, що немає іншого виходу з нинішньої коронакризи, ніж вакцинація" , - заявили в ÖAK.

Зазначається, що відповідна законодавча база має бути створена не пізніше початку обов’язкової вакцинації в Австрії, тобто з 1 лютого 2022 року.