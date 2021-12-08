Байден обговорить з Шольцем "СП-2" та Україну - Держдеп

Президент США Джо Байден має намір обговорити з майбутнім канцлером ФРН Олафом Шольцем питання щодо "Північного потоку - 2" у контексті ситуації навколо України, повідомляє ТАСС.

Про це заявила у вівторок заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи у комітеті із закордонних справ Сенату на слуханнях, присвячених відносинам між Вашингтоном та Москвою.

Законодавець поставив Нуланд питання про те, чи можуть союзники США більшою мірою погодитися з позицією Вашингтона щодо газопроводу у світлі тверджень щодо можливості конфронтації між РФ та Україною. Як відповіла заступник держсекретаря, "у президента сьогодні, можливо, прямо зараз, є перша можливість поговорити з Олафом Шольцем як з канцлером".