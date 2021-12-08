У США є угода з ФРН про закриття "ПП-2" у разі нападу РФ - ЗМІ

Американські офіційні особи заявили членам Конгресу, що мають домовленість з Німеччиною про закриття газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомляє Українська правда.

Офіційні особи США заявляють, що вони отримали запевнення Німеччини, що трубопровід буде перекритий. Але, за словами помічника Конгресу, незрозуміло, чи дві сторони погодили визначення вторгнення.

Вікторія Нуланд заявила, що, на її думку, Німеччина готова взяти участь у серйозних діях проти Росії, якщо РФ вторгнеться в Україну. Вона сказала, що США вже розпочали "інтенсивні консультації" з Німеччиною.

Джейк Салліван повідомив, що Штати зв’язувалися з урядами Німеччини з приводу "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення. Він відмовився схарактеризувати подальші розмови. Салліван сказав, що "якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну".

За даними FT, загроза "Північному потоку-2" буде включена до пакета санкцій США, що включатиме блокування конвертації рублів у долари та надалі буде націлений на російських олігархів. Американський чиновник повідомив FT, що "Північний потік-2" - завжди слон у кімнаті… Це нависає над усім, що пов'язане з Росією, Німеччиною та Україною".

Очікується, що офіційні особи США поїдуть до Німеччини, коли до влади прийде новий уряд на чолі з Олафом Шольцем. Новий уряд Німеччини, як очікується, буде затверджений 8 грудня.