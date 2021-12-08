У МОЗ пояснили, чому перехворілим на COVID-19 потрібно вакцинуватися

Перехворіли на коронавірусну інфекцію можуть заразитися коронавірусом, а тому їм слід пройти вакцинацію. Зробити це можна на 28-й день після одужання, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заїка.

За його словами, вакцинуватися необхідно навіть тим, що перенесли на коронавірус. Він також зазначив, що покладатися на власний імунітет не варто.

"Якщо ви перехворіли на коронавірус на все одно потрібно пройти повний курс вакцинації. Не відомо, який період триватиме імунітет після перенесеної хвороби" , – зазначив Заїка.

Він наголосив, що досі не відомо про випадки, коли вакцинація після перенесеної хвороби зашкодила людині.

"Але є дослідження, які говорять про те, що не вакциновані люди, які перенесли коронавірус, мають удвічі більший ризик захворіти, ніж вакциновані" , – сказав завідувач відділу стратегії імунізації.

Він же пояснив, що якщо людина все ж таки підхопила інфекцію після першої вакцини, то слід спочатку одужати, а потім відрахувавши 28 днів, закінчити імунізацію від COVID-19.

Заїка також поділився цифрами і сказав, що 96,5% померлих від ускладнень коронавірусної хвороби були невакциновані. Також в Україні за попередні три місяці 94% госпіталізованих із COVID-19 були невакциновані від інфекції.

Загалом за даними МОЗ, в Україні повний курс вакцинації проти коронавірусу пройшли 38% дорослого населення. За минулий тиждень було проведено майже 1,3 млн. щеплень проти COVID-19.