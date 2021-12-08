Держдеп закликав РФ урегулювати дипломатично ситуацію з Україною

Влада США взаємодіє з РФ на всіх рівнях, щоб закликати її врегулювати дипломатичним шляхом проблеми з Україною та іншими країнами. Про це заявила у вівторок заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, повідомляє ТАСС.

"Ми взаємодіємо з Росією на всіх рівнях, щоб закликати Москву відступити та врегулювати будь-які проблеми з Україною або трансатлантичною спільнотою через дипломатію" , - йдеться у письмовому вступному слові Нуланд, підготовленому до слухань у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США.

Вона наголосила, що США та їхні союзники закликають РФ розпочати деескалацію, відвести свої війська від російсько-українського кордону та повернутися до переговорів.