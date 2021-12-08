Археологи знайшли будинки вікінгів часів залізного віку

У південно-східній частині Норвегії, за 86 кілометрів від Осло, в районі Гьєллестада археологи відшукали кілька житлових приміщень часів Залізної доби, серед яких виявилася найбільша з подібних споруд на всій території Скандинавії. Раніше у цьому районі було знайдено корабель вікінгів, повідомляє Обозреватель.

Скупчення "довгих" будинків часів Залізної доби було виявлено за допомогою георадару. Це довгі вузькі однокімнатні приміщення були притулком для численної рідні.

"Найцікавішою знахідкою цього разу стала будівля завдовжки 60 метрів і 15 метрів завширшки. На сьогодні це найбільший подібний будинок, знайдений у Скандинавії" , - сказав археолог Ларс Густавсен із норвезького Інституту досліджень культурної спадщини.

Неподалік Гьєллестаду, за 86 кілометрів від Осло, археологи знайшли комплекс "довгих будинків". Джерело: ODA ELISE SVELSTAD / NRK

Він наголосив, що знайдені будинки – великі. І фахівцям належить з'ясувати призначення споруд та дати відповідь на питання – чому їх розміри відрізняються від знайдених на цій же території раніше.

"Ми не знаємо точний вік цих споруд, функцію, яку вони виконували. Археологічні розкопки дозволять нам відповісти на ці питання" , – додав він.

Вчений нагадав, що раніше поряд було виявлено корабель вікінгів.

Вікінги раніше жили на території сучасної Скандинавії. Вони були фермерами, морськими воїнами приблизно між 800 та 1050 роками. Вікінги, які робили набіги на суміжні держави, встановлювали торгові відносини з державами Близького Сходу та Середньої Азії.

Уесекська армія з королем Альфредом на чолі розбила половину армії вікінгів у битві при Едінгтоні в 878 році, поховавши їхні надії на безроздільну владу над англосаксонськими королівствами.