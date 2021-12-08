ДТП під Черніговом: стало відомо про стан тих, хто вижив

У Чернігівській міській лікарні №2 перебувають п'ятеро із семи постраждалих у масштабній смертельній ДТП з маршруткою та вантажівкою, що сталася біля села Брусилів та забрала життя 13 людей, повідомляє Корреспондент.

Як розповів головний лікар лікарні Владислав Кухар, до закладу доставили сімох постраждалих в аварії людей віком від 18 до 49 років, інформує пресслужба Чернігівської міськради. Двом особам медики допомогти не змогли - їхні травми були несумісні із життям. П'ятеро людей перебувають на лікуванні.

"З них одна людина перебуває у стані середньої тяжкості, інші - у важкому та вкрай важкому. Трьох людей оперували" , - уточнив Кухар.

Лікар додав, що у медзакладі організовано пункт із психологічної підтримки родичів. Усі постраждалі в ДТП отримують необхідну медичну допомогу безкоштовно.

За даними агентства Укрінформ, ще двоє постраждалих перебувають у лікарнях обласного підпорядкування. Зокрема, до дитячої доправили 16-річного хлопця.

Заступник гендиректора закладу Людмила Кривець розповіла, що підлітка прооперували, він лежить у реанімації. Стан юнака зараз стабільний.