Косово готує заявку на вступ до Євросоюзу

Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Про це йдеться у заяві для преси за підсумками чергового засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Косово повідомило про свій намір подати заявку на членство (в ЄС)" , - йдеться у документі.

Засідання відбулося у вівторок у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті. Делегацію ЄС очолював високий представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

На зустрічі підкреслено важливість діалогу між Приштиною та Белградом, який проводиться за сприяння ЄС, і досягнення "всеосяжної юридично зобов'язальної угоди про нормалізацію відносин" між Косово та Сербією.

"Це вкрай важливо для того, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом" , - наголошується в заяві.