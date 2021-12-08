Time визнав людиною року президента Бразилії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару став людиною року за версією читачів американського журналу Time, Про це йдеться на сайті видання, повідомляє Лента.Ру.

Користувачі мали вибрати людину чи групу людей, які на їхню думку, справили найбільший вплив на цей рік — на краще чи гірше. Болсонару отримав 24 відсотків із понад 9 мільйонів голосів.

Жаїр Болсонару неодноразово критикувався як з боку бразильських політиків, так і світової спільноти за підхід до боротьби з пандемією коронавірусу. Він пропонував лікуватися від коронавірусу засобами, які не визнає медична спільнота.

У жовтні 2021 року обліковий запис президента Бразилії на YouTube забанили за поширення фейків про COVID-19.