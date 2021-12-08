У Держдепі повідомили про прагнення Путіна відродити Радянський Союз

Президент Російської Федерації Володимир Путін прагне відродити Радянський Союз, і в цьому він бачить своє призначення. Таке побоювання висловила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За словами Нуланд, Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону свого впливу і прагне увійти в історію, відтворивши подобу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

"Є побоювання вважати, що він в якості проекту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?" , - сказала Нуланд.

Вона також зазначила, що Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії Росії.