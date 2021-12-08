Монастирський ініціює законопроекти щодо підвищення безпеки на дорогах

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціює внесення до Верховної Ради проєктів законів, які підвищать безпеку дорожнього руху, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує Міністерство внутрішніх справ, патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса з недопустимими недоліками, а також тих, хто перевищує швидкісний режим і правила маневрування.

"Цього місяця, за моєю ініціативою, у Верховну Раду України буде внесено законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху" , - наголосив Монастирський.

Також очільник МВС висловив співчуття родинам загиблих у дорожньо-транспортній пригоді під Черніговом.

"Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло 13 людей. Інші – у важкому стані. Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата" , - заявив міністр.

Монастирський закликав усіх водіїв бути пильними та обережними за кермом