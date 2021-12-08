У Хорватії вперше підтвердили смерть через COVID-вакцинацію

У Хорватії зафіксовано перший летальний випадок після вакцинації від коронавірусу – помер 33-річний чоловік, повідомляє Корреспондент.

"HALMED і Хорватський інститут громадської охорони здоров'я сьогодні завершили оцінку підозр на виникнення побічного ефекту у 33-річного чоловіка, який помер через 12 днів після вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca" , - інформувало місцеве видання з посиланням на Хорватське агентство (HALMED).

Як зазначено, матеріали для аналізу з метою встановлення або спростування прямого зв'язку між імунізацією від коронавірусу та смертю людини через виникнення тромбозу було взято 12 березня.

У відомстві наголосили, що це перший у країні інцидент, коли щеплення від COVID-19 призвело до серйозних побічних ефектів. Раніше всі летальні випадки після щеплень не були пов'язані з вакцинацією.

У Хорватії, населення якої становить понад 4 мільйони людей, повністю щеплені від COVID 2,2 мільйона жителів.