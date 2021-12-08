Австралія приєдналася до бойкоту Олімпіади у Китаї
Австралія приєднається до оголошеного США дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, і офіційні особи країни не братимуть участі у заходах, пов'язаних з Іграми, повідомляє ТАСС.
"Австралійські офіційні особи не будуть присутні на зимових Олімпійських іграх у Пекіні", - заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон на пресконференції в Сіднеї, зазначивши, що олімпійська збірна країни візьме участь в Іграх, як планувалося раніше.
"Австралія - велика спортивна держава, і ми поділяємо питання спорту та політичні питання", - наголосив він.
За словами Моррісона, рішення утриматися від офіційного представництва на заходах в рамках Олімпійських ігор у Пекіні було ухвалено через порушення прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, що приписуються КНР, і "низку інших питань, пов'язаних з втручанням Китаю у справи Австралії".
"Ми були б дуже раді обговорити з урядом Китаю ці проблеми і неодноразово намагалися це зробити, але китайська влада послідовно ігнорувала будь-які можливості для цього", - сказав глава уряду.