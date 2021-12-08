Австралія приєдналася до бойкоту Олімпіади у Китаї

Австралія приєднається до оголошеного США дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, і офіційні особи країни не братимуть участі у заходах, пов'язаних з Іграми, повідомляє ТАСС.

"Австралійські офіційні особи не будуть присутні на зимових Олімпійських іграх у Пекіні" , - заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон на пресконференції в Сіднеї, зазначивши, що олімпійська збірна країни візьме участь в Іграх, як планувалося раніше.

"Австралія - велика спортивна держава, і ми поділяємо питання спорту та політичні питання" , - наголосив він.

За словами Моррісона, рішення утриматися від офіційного представництва на заходах в рамках Олімпійських ігор у Пекіні було ухвалено через порушення прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, що приписуються КНР, і "низку інших питань, пов'язаних з втручанням Китаю у справи Австралії".