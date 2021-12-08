Сьогодні оберуть нового канцлера Німеччини

Німецький парламент у середу, 8 грудня, збереться на вибори наступника канцлера Ангели Меркель - як очікується, ним стане соціал-демократ Олаф Шольц, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Засідання розпочнеться о 9.00 та триватиме 90 хвилин. Згідно зі статтею 63 конституції ФРН, канцлер за підсумками парламентських виборів обирає парламент - Бундестаг - і пропонує на затвердження президентові Німеччини. Обраний буде той, хто набере більшість голосів депутатів – 369. Така більшість у Шольця є, оскільки він заручився підтримкою не лише власної Соціал-демократичної партії Німеччини СДПН, а й "Зелених", а також Вільної демократичної партії Німеччини – саме ці три політичні сили становитимуть нову урядову коаліцію. За підсумками виборів приблизно о 13:30 спікер Бундестагу оголосить імена нових міністрів - попередньо вони вже відомі.

Олаф Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини. Політик народився 1958 року в Оснабрюку, в юності він вивчав юриспруденцію, проходив альтернативну військову службу та працював адвокатом. Шольц двічі був депутатом Бундестагу – з 1998 по 2001 рік та з 2002 по 2011 рік. З 2007 до 2009 року він обіймав посаду міністра праці в уряді ФРН, з 2011 по 2018 рік був бургомістром міста Гамбург. З березня 2018 року Шольц керує міністерством фінансів Німеччини та одночасно є віцеканцлером ФРН.

На передвиборчих теледебатах Шольца критикували насамперед за відсутність харизми і казали, що він нудний, при цьому згідно з результатами соцопитувань, Шольц вигравав і голоси глядачів, які дивилися дебати, та власне виборців.