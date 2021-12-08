Британія планує відмовитися від 2G і 3G до 2033 року

Великобританія планує відмовитися від послуг мобільного зв'язку 2G і 3G до 2033 року, щоб перейти на 5G і 6G, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Таку заяву зробила міністр культури Надін Дорріс.﻿ За її словами, уряд виділив 50 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вивести Великобританію на передній план в області мобільного зв'язку і забезпечити безпеку телекомунікаційних мереж, пише Sky News..

"Технологія 5G вже революціонізує життя людей і бізнесу, надаючи людям по всій Великобританії більш швидку мобільну передачу даних і роблячи бізнес більш продуктивним" , - зазначила міністр.

Вона додала, що закінчення епохи 2G і 3G спростить вихід на ринок нового обладнання для виробників, оскільки їм не доведеться підтримувати старі технології. Уряд хоче покласти край залежності Великобританії від невеликого числа постачальників після того, як минулого року китайській компанії Huawei заборонили відкривати нові мережі.

Відзначається, що всі чотири мережі - EE, Vodafone, O2 і Three - погодилися повністю відмовитися від 2G і 3G до 2033 року.